Neue und alte Bekannte trifft man durchaus gerne. Wenn das Wiedersehen an einem so schönen Ort wie dem Rittergut Oberkatz geschieht, ist das ideal. Liegt der Zeitpunkt dafür in die letzten warmen Sommertagen, um so besser. Das Offene Atelier von Claudia Katrin Leyh gestaltete sich vergangenes Wochenende an drei aufeinanderfolgenden Tagen als Eldorado für Kunstinteressierte. So manche aus den Ausstellungen vergangener Jahre lieb gewonnene Arbeit hatte freudigen Wiedererkennungswert. Und die neuen Sachen überraschten.