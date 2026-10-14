Jeden Mittwoch wurde gespielt, getobt, gebastelt und gelacht. Vor über zehn Jahren hatte es sich die Initiative Sport und Spiel zur Aufgabe gemacht, geflüchteten Kindern in Suhl Abwechslung vom Alltag in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) und vor allem Momente der Unbeschwertheit zu schenken. Sport und Spiel, das ist eine Gruppe, die sich 2015 gegründet hat, um zu helfen. Karin Hornschuch erinnert sich noch genau an die erste Zeit: ein heißer Sommer sei es gewesen, als die ersten Flüchtlinge nach Suhl kamen. „Wir haben die Kinder gesehen, die hergekommen sind und haben schnell gesagt, dass wir was machen müssen.“ Sie hatte damals eine Arbeitsgemeinschaft der Partei die Linke geleitet, die sich für Kinder einsetzte. Deshalb wollte sie sich auch für die neu angekommenen Kinder engagieren.