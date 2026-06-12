Augsburg - Horst Seehofer (CSU) sieht in der Verschärfung des Asylsystems der EU eine Bestätigung seines früheren Kurses als Bundesinnenminister. In der "Augsburger Allgemeinen" nennt er konkret seinen Kampf für Binnengrenzkontrollen bis zu einer europäischen Lösung der Asylpolitik. "Ich bin für meinen Vorschlag damals in der Tat scharf angegriffen worden", sagte der 76-Jährige dem Blatt. "Aber in der Politik ist es oft so, dass die richtige Idee sich erst durchsetzen muss. Insofern fühle ich jetzt schon ein wenig Genugtuung."