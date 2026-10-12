Die Zahlen, die die Bundesregierung auf ein Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger aus Dresden liefert, sind keine Überraschung. Die Zahl der Geflüchteten, die mit einem ungeklärten Asylstatus in Deutschland leben, ist nach wie vor hoch. Und wo viele Asylanträge bearbeitet werden, da entsteht eine große Angriffsfläche, gerichtlich gegen diese Entscheidungen vorzugehen. Wenn die Zahl der Klagen steigt, dann verlängert sich eben auch die Bearbeitungszeit, die vergeht, bis über die Klagen entschieden werden kann. Trotzdem lassen die Zahlen aufhorchen. Warum brauchen Gerichte in Rheinland Pfalz nicht einmal halb so lang wie Gerichte in Sachsen? Was machen die Richter im Land der Weinprinzessinnen anders als die Richter im Land der Stollenköniginnen?