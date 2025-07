Mit dem am Freitagvormittag vom Flughafen Leipzig gestarteten Abschiebeflug wurden auch in Thüringen lebende Straftäter nach Afghanistan gebracht. „Bei diesen vier Fällen handelt es sich um vollziehbar ausreisepflichtige afghanische Männer, die während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik unter anderem schwere Gewalt- und Sexualstraftaten begangen haben“, teile das Thüringer Justiz- und Migrationsministerium am Freitag mit. Demnach wurden mit dem Flug insgesamt 81 afghanische Straftäter abgeschoben.