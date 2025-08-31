Keine Zahl für Migrations-Grenze

Auf eine Zahl für eine Obergrenze der Migration wollte sich Dobrindt nicht festlegen. Es gebe eine Integrationsgrenze und Belastungsgrenzen, bei denen man darauf achten müsse, dass man sie nicht erreiche. Dabei habe man eine Problemlage, die sich über zehn Jahre aufgestaut habe. "Und alles, was wir neu schaffen, kommt da obendrauf." Daher gehe es um eine Korrektur der Situation und darum, die "Überforderung Deutschlands" zu beenden. "Und das würde ich ungern in einer Zahl fassen."