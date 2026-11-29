„Wie verabschiedet man Menschen, mit denen man über Jahre so unglaublich viel erlebt hat? Es ist so viel passiert, worüber wir heute lachen, aber genauso gut fluchen oder heulen könnten. Wenn ich an unsere gemeinsame Zeit zurückdenke, frage ich mich manchmal wirklich, wie wir das alles geschafft haben.“ Mit diesen Worten wandte sich ASB-Bereichsleiterin Jeannette Roth vor wenigen Tagen auf einer internen Abschiedsfeier an ihre Mitarbeiter.