Der Landkreis habe in der Vergangenheit vergleichsweise viele Geflüchtet aufgenommen, "jetzt sind wir, was die Aufnahmequote in Oberbayern angeht, fast Schlusslicht. Weil wir nicht mehr können, weil wir keine Unterkünfte mehr haben", führte der Landrat aus. Als Grund nannte er, dass in den Unterkünften viele Menschen lebten, "deren Asylantrag nicht erfolgreich war, die auch nicht arbeiten – und eigentlich zurück in ihr Heimatland oder einen Drittstaat müssen".