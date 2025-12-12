Die Zahlen der Asylbewerber im Landkreis Sonneberg sind insgesamt rückläufig. Die erläuterte während der Kreistagssitzung am Mittwoch Sarah Dulleck vom Amt für Migration in der Kreisbehörde. Demnach sind – Stand November – 193 Bedarfsgemeinschaften mit 261 Asylbewerbern im Zuständigkeitsbereich des Landkreises im Leistungsbezug. Aufgenommen hatte der Landkreis im laufenden Jahr 101 Personen, von denen 69 dem Bereich Asyl zugeordnet seien und 32 Ukrainer. Dies liegt deutlich unter der Zahl von 357, die vom Landkreis aufzunehmen sind. Lagen die Zugänge in den Monaten Januar bis Juli zwischen einer und zwölf Personen, so wurden im November 23 neu aufgenommen. Als erfreulich bezeichnete Dulleck die Zahl der Menschen mit Erwerbseinkommen, deren Bezüge auf die Leistungen angerechnet werden. Diese Zahlen stiegen zwischen Januar von einer Person zum November auf 23 an, was den Neuzugängen im Leistungsbezug entspricht. Nach aktuellem Stand seien 23 Arbeitsgelegenheiten in den Gemeinschaftsunterkünften geschaffen worden.