Asyl: Zahl der Zuwanderer nach Bayern hat sich 2025 halbiert

München (dpa/lby) - In den ersten fünf Monaten des Jahres haben sich die Zuwanderungszahlen in Bayern im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 mehr als halbiert. Nach Angaben des Innenministeriums in München registrierten die Behörden von Anfang Januar bis Ende Mai 5.323 Asylbewerber, im Vorjahreszeitraum hatte die Zahl noch bei 11.739 gelegen. "Wir haben rund 55 Prozent weniger Zugänge an Asylsuchenden registriert als im Vorjahreszeitraum. Wir haben den Asylzugang praktisch halbiert", sagte Innenminister Joachim Herrmann.