Suhl (dpa/th) - In den Flüchtlingsunterkünften des Landes sind derzeit deutlich weniger Menschen untergebracht als in den Vorjahren. Aktuell seien 266 Plätze in Suhl sowie in den Außenstellen Eisenberg, Gera und Werther belegt, teilte das Landesverwaltungsamt mit. Zum selben Zeitpunkt 2024 waren es demnach 1.145 und damit mehr als viermal so viele. Im Juli 2023 lag die Zahl bei 996.