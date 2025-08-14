Asyl: Mehr Menschen suchen Schutz in Thüringen

Abgelehnt worden war das Schutzgesuch bei 5 Prozent - die Betroffenen hätten also grundsätzlich das Land verlassen müssen. Ende 2023 lag ihr Anteil noch bei 6,2 Prozent. Bei 12,9 Prozent hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch nicht über den Asylantrag entschieden.