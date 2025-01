Asyl in Bayern: Zahl der Asylanträge ging 2024 deutlich zurück

Nürnberg - Die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge ist im abgelaufenen Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Insgesamt seien 229.751 Erstanträge eingegangen, der Großteil von Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg mit. 35.953 Anträge wurden in Bayern gestellt, knapp 15.000 weniger als im Vorjahr. Das entspricht 15,6 Prozent des bundesweiten Aufkommens. Bayern liegt damit auf Platz zwei der Bundesländer hinter Nordrhein-Westfalen. Das entspricht dem Bevölkerungsanteil des Freistaates.