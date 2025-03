Die Gemeinschaftsunterkunft (GU) Merkers, in der momentan rund 150 Asylsuchende aus mehr als einem Dutzend Länder untergebracht sind, soll perspektivisch und bis spätestens Ende 2026 geschlossen werden. Das kündigte Wartburgkreis-Landrat Michael Brodführer (CDU) jetzt an. Ziel sei es, Bewohner künftig dezentral in der Region unterzubringen, sprich: in Wohnungen.