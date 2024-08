Auch wenn Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Mittwochabend vor dem Stadtrat und gut zwei Dutzend Bürgern noch einmal bekräftigt, die Landeserstaufnahme (EAE) am Standort Suhl mit Auslaufen des Mietvertrages Ende 2026 schließen zu wollen („Mein Wort gilt. Und das ist kein leeres Wahlversprechen.“) müssen die zum Teil wegen bedenklicher hygienischer Zustände in die Kritik geratenen Gebäude der Einrichtung auf dem Suhler Friedberg weiter so saniert werden, dass bis dahin in ihnen eine menschenwürdige Unterbringung möglich ist. Das passierte in den zurückliegenden sechs Monaten im Haus 18, dessen Schließung das Gesundheitsamt der Stadt wegen massivem Schimmel- und Kakerlakenbefall gefordert hatte.