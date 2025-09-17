Nein, eine Versöhnung der Stadt Suhl mit der 2014 vom Land eröffneten Landeserstaufnahmeeinrichtung (EAE) auf dem Friedberg wird es nicht mehr geben. Im Gegenteil, dominierten anfangs noch Hilfsbereitschaft oder zumindest Toleranz den EAE-Bewohnern gegenüber, so wandelte sich das Verhältnis schnell. Chronische Überbelegung und Überlastung der einst als Kasernenunterkunft gebauten Mittelganghäuser, unhaltbare hygienische Zustände, Einbrüche, Ladendiebstähle, Auseinandersetzungen und Anfeindungen von Busfahrern, ein stetig wachsendes Unsicherheitsgefühl in der Stadt – all das führte dazu, dass die allermeisten Suhler und auch Oberbürgermeister André Knapp seit Jahren eine Schließung fordern. „Es ist uns in der Landespolitik nicht gelungen, Suhl und die EAE zu versöhnen“, konstatiert Thüringens Innenminister Georg Maier am Dienstagabend bei einem Gesprächsforum des Verein unofficial.pictures in Suhl. Zu lange habe die Landesregierung, hätten die zuständigen Minister die Dinge einfach laufen lassen; zu lange verhallten die Suhler Hilferufe ungehört. „Man ließ Suhl zulaufen ohne sich um eine Entlastung zu kümmern. Das hat Spuren hinterlassen.“ An seinen ersten Besuch der Einrichtung nach Wechsel der Zuständigkeit auf ihn Ende 2023 erinnert sich Maier mit Schaudern. „Kakerlaken, verschmutzte sanitäre Einrichtungen, schlechte hygienische Verhältnisse – es hat mich geschockt, dass die Landesregierung so etwas zugelassen hat.“