Augsburg (dpa/lby) - Der Münchner Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch sieht Forderungen nach einer Rückkehr zur Atomkraft in Deutschland kritisch und begründet das auch mit dem Klimawandel. Damit ein Kernkraftwerk nicht explodiere, müsse es gekühlt werden, sagte Lesch der "Augsburger Allgemeinen". "Die Klimaszenarien für die Zukunft sagen aber: Wir haben nicht mehr genug Wasser zum Kühlen", gab der ZDF-Moderator zu bedenken. "Die deutsche Politik braucht dringend physikalischen Nachhilfeunterricht."