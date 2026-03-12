Astronomischer Tag: Suhl enthüllt Geheimwaffe des Universums

Unsere Empfehlung für Sie Smarte Teleskope in Suhl Farbfotos aus fremden Welten So haben die Suhler Sternfreunde die Himmelskörper noch nie gesehen. Dank ihrer neuen Smart-Teleskope zeigen sich Galaxien in ganz neuem Licht und begeistern nicht nur die Jugend.

Anschließend geht es im Hörsaal weiter, um 17.30 Uhr mit dem Vortrag „Der Himmel über Suhl vor 500 Jahren“. Das Thema ist angelehnt an die bevorstehende 500-Jahrfeier Suhls 2027. Was wussten die Menschen damals über die himmlischen Phänomene? Wie erklärten sie sich Polarlichter oder Finsternisse? Glaubten damals alle, dass die Erde eine Scheibe sei? Welches Objekt drehte sich im Weltbild der damaligen Bevölkerung um wen? Und: Was hat ein ehemaliger Heinrichser damit zu tun? Viele interessante Fragen und genauso spannende Antworten gibt es in diesem Vortag.