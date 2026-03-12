Astronomischer Tag: Suhl enthüllt Geheimwaffe des Universums

Mit einem Programm für alle Altersklassen begleiten Olaf Kretzer, Chef der Suhler Sternwarte, und sein Team den bundesweiten astronomischen Tag am Samstag, 28. März. Dazu sind Gäste ab 14 Uhr auf dem Suhler Hoheloh willkommen.
Der bundesweite astronomische Tag am 28. März steht im Mittelpunkt des Monatsprogramms in der Schul- und Volkssternwarte Suhl. Es geht um dunkle Materie, Sternbilder und Zeitreisen.
Mit einem Programm für alle Altersklassen begleiten Olaf Kretzer, Chef der Suhler Sternwarte, und sein Team den bundesweiten astronomischen Tag am Samstag, 28. März. Dazu sind Gäste ab 14 Uhr auf dem Suhler Hoheloh willkommen.
Das Programm beginnt um 14 Uhr im Planetarium mit der Vorstellung „Abenteuer Planeten“; sie ist für Kinder ab acht Jahre empfohlen. Interessierte begleiten dabei Luna und Felix auf ihrer Reise durch das Sonnensystem. „Wir besuchen dank moderner Technik realistisch die Planeten, die Sonne und den Mond. Gleichzeitig lernen wir während des Fluges auch noch viel über das Leben der Raumfahrer in der Schwerelosigkeit oder die Bewegungen der Himmelskörper und entdecken verschiedene Sternbilder“, macht Olaf Kretzer neugierig.
Ab 15 Uhr folgt im Planetarium die Vorstellung „Dunkle Materie“, geeignet für Zuschauer ab zwölf Jahren. „Viele Bewegungsabläufe im Universum lassen sich nur erklären oder verstehen, wenn wir dazu eine bisher nicht entdeckte Substanz, die dunkle Materie, einbeziehen. Was ist dunkle Materie? Aus was könnte sie bestehen? Warum gehen Forscher zu ihrer Entdeckung sogar tief unter die Erdoberfläche? Kommen Sie zu unserem Streifzug zur Suche nach dieser mysteriösen Materie!“, heißt es in der Ankündigung dazu.
Mit „Von der Erde ins Universum“ (ab zehn Jahre) geht es dann um 16 Uhr weiter, ebenfalls im Planetarium. Olaf Kretzer blickt voraus: „Warum erfanden die Menschen früherer Zivilisationen die Sternbilder? Wie wurden die himmlischen Prozesse und Phänomene wissenschaftlich erforscht? Wie ist der Stand der Forschung von Astronomie und Raumfahrt zur Erkundung unseres Sonnensystems und der Milchstraße? Viele Fragen, auf die wir in dieser Planetariumsvorführung versuchen Antworten zu geben.“
Anschließend geht es im Hörsaal weiter, um 17.30 Uhr mit dem Vortrag „Der Himmel über Suhl vor 500 Jahren“. Das Thema ist angelehnt an die bevorstehende 500-Jahrfeier Suhls 2027. Was wussten die Menschen damals über die himmlischen Phänomene? Wie erklärten sie sich Polarlichter oder Finsternisse? Glaubten damals alle, dass die Erde eine Scheibe sei? Welches Objekt drehte sich im Weltbild der damaligen Bevölkerung um wen? Und: Was hat ein ehemaliger Heinrichser damit zu tun? Viele interessante Fragen und genauso spannende Antworten gibt es in diesem Vortag.
Für viele sicher der Höhepunkt werden dann ab 19 Uhr die Beobachtungen in der Sternwarte sein. Wenn das Wetter mitspielt, können Gäste einen Blick in den Sternenhimmel werfen mit Hilfe verschiedener Teleskope der Sternwarte und des Vereins Suhler Sternfreunde. Generell sind an diesem Tag die Sternwarte sowie die Astronomie- und Raumfahrt-Ausstellung zu besichtigen.