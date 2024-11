Astronomiemuseum Sonneberg: Bestaunenswerte 136,4 Kilogramm

In diesem Jahr gab es nun an der Universität Brüssel detailliertere Untersuchungen des entnommenen Bohrkernmaterials: Es ist ein Metall-Meteorit vom Typ IIIAB, mit einem Nickelgehalt von 8,89 Prozent, klassifiziert als mittlerer Oktaedrit. Der Meteorit misst etwa 60 x 35 x 21 Zentimeter. Der Name „Issigau“ wurde gewählt, weil der Fundort Reitzenstein ein Ortsteil dieser Gemeinde ist, ein Dorf mit knapp 1000 Einwohnern am Rande des Frankenwaldes. Der offizielle Name wurde jedoch noch nicht von der Meteoritical Society bestätigt. Dafür müsste das Fundstück erst angeschnitten und Probenmaterial hinterlegt werden. Derzeit soll der Meteorit aber ungeschnitten bleiben.