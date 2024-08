Astronomie Supermond und "Blauer Mond" - Seltenes Schauspiel am Himmel

Schien der Mond blau?

Der Mond war aber laut Nasa nicht nur ein Supermond, sondern zusätzlich auch ein saisonaler "Blauer Mond". Heißt das, dass der Mond bläulich leuchtete? "Nein, das ist lediglich die Bezeichnung für zwei Vollmonde in einem Monat oder für den dritten Vollmond in einer Jahreszeit mit vier Vollmonden", heißt es bei der Nasa. Gewöhnlich kommt es in jeder Jahreszeit mit drei Monaten auch zu drei Vollmonden. Gibt es aber einen vierten Vollmond, kommt es zu dem saisonalen "Blauen Mond". Der Nasa zufolge sind nur sechs Prozent aller Vollmonde saisonale oder monatliche "Blaue Monde". Die englische Redewendung "once in a blue moon" heißt wegen der Seltenheit des Ereignisses übrigens so viel wie "alle Jubeljahre mal".