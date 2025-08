Astronomie "Licht aus, Sterne an" - viel los am Thüringer Nachthimmel

Sonneberg/Dermbach (dpa/th) - Sie gelten als Glücksbringer und faszinieren vor allem Nachtschwärmer: Sternschnuppen. In den kommenden Wochen sind sie verstärkt am Nachthimmel zu sehen. In Thüringen gibt es dafür eine Reihe von Beobachtungsangeboten, aber auch vor der eigenen Haustür können die Thüringer die Faszination der Sternschnuppen in klaren Nächten mit möglichst wenig Mondlicht erleben. Der August ist die Zeit der Perseiden, der stärksten Sternschnuppenströme im Jahr. Ihr Maximum wird in knapp zwei Wochen erwartet.