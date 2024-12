Drei Sterne im Gürtel des Orion

In der griechischen Mythologie ist Orion ein Jäger, der von Zeus an den Himmel versetzt wurde. Vier helle Sterne bilden die Schultern und die Knie des Jägers, drei in einer Reihe liegende Sterne seinen Gürtel, an dem - eine weitere Reihe leuchtschwächerer Sterne - sein Schwert hängt.