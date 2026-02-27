Die Reihe von Vorträgen, die der Kulturverein Kaltensundheim organisiert, wurde in dieser Woche mit einem Blick in die Sterne weitergeführt: Der Kaltensundheimer Hobby-Astronom und Sternenfotograf Karl-Friedrich Abe stellte seine liebste Freizeitbeschäftigung im Dorfmuseum Altes Backhaus vor. Dieses – früher eher ein verborgener Ort – wurde so auf angenehme Weise mit Gästen belebt. Über 30 Zuhörer und Zuschauer konnten im Vortags- Raum begrüßt werden, sogar Kinder waren darunter. Mit entsprechender Technik war es möglich, die von Abe eingefangenen beeindruckenden Bilder aus fernen Galaxien auf die große „Leinwand “ zu bringen. Was gab’s zu sehen? Farbexplosionen, Formen wie aus der Phantasiewelt – und doch alles real, wenn auch teils Lichtjahre von der Rhön und von der heutigen Zeit entfernt.