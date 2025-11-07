Die Astaxa GmbH in Ritschenhausen war nicht zum ersten Mal Gastgeber innerhalb der Aktion „Industrie Intouch“. Deshalb öffnete der Betrieb erneut seine Türen. Hier werden pflanzliche Rohstoffe veredelt – sie kommen aus aller Welt und auch aus regionalem Vertragsanbau. Ein interessanter Mix, der neugierig macht. Und so nutzten junge Leute und Eltern mit Blick auf die Berufswahl die Möglichkeit, sich zu informieren. Doch auch interessierte Besucher, die nicht auf Jobsuche sind, schauten gerne einmal hinter die Kulissen, denn diese Chance gibt es nicht alle Tage.