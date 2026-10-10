«Assisted Driving»: Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um

Bundesverkehrsminister an Bord
Teslas FSD, das in Europa nun Assisted Driving heißt, ist in Europa bisher nur in einigen Ländern zugelassen. Der Autobauer bemüht sich schon länger um eine europaweite Zulassung. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) erklärte vor wenigen Tagen, er unterstütze eine europaweite Genehmigung nach einer "konstruktiven Einigung" mit Tesla zu technischen Dingen und Fragen der Haftung. Dazu gehöre, dass das Assistenzsystem die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um maximal zehn Prozent überschreiten dürfe und die Menschen am Steuer "zu 100 Prozent verantwortlich für die sichere Fahrzeugführung" blieben. Tesla habe selbst angeboten, den Namen in Assisted Driving zu ändern, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums.