«Assisted Driving»: Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um

Zweifel an Musks Ansatz

Nach erster Kritik fügte Tesla zum FSD-Namen den Zusatz "Überwacht" für den aktuellen Stand des Systems hinzu. Die Idee ist, dass er wegfällt, wenn keine menschliche Aufsicht mehr notwendig ist. Zugleich wird Musks Vision für das autonome Fahren von einigen Experten und Wettbewerbern grundsätzlich infrage gestellt. Denn er beharrt darauf, dass selbstfahrende Autos nur auf Kameras zurückgreifen sollen. Rivalen wie etwa die Google-Schwesterfirma Waymo setzen dagegen auch Radarsensoren und Laser-Radare ein, die die Umgebung der Fahrzeuge großflächig abtasten. Kritiker von Teslas Ansatz verweisen darauf, dass Kameras bei schlechter Sicht oder grellem Sonnenlicht nicht genug Sicherheit böten.