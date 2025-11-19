Was Anfang der 1990er Jahre nach Schließung von Kitas in den Wohngebieten Am Stollen und Pörlitzer Höhe in deren leer gezogenen Gebäuden noch als „Schulversuch“ galt, wurde nun, beim Tag der offenen Tür am vergangenen Wochenende an der Freien Reformschule „Franz von Assisi“, zum abermals vollen „Versuchs“-Erfolg. Allein schon der Andrang von interessierten Eltern und deren Nachwuchs war riesig.