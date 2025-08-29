Aserbaidschan-Affäre: Neuer Korruptionsprozess gegen Ex-CDU-Abgeordneten

München - Der erste Korruptionsprozess rund um den Kauf von Abgeordneten-Stimmen durch Aserbaidschan ist zu Ende - nun steht der nächste bevor: Von 6. Oktober an muss sich der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Land vor dem Münchner Oberlandesgericht verantworten. Ursprünglich war Fischer bereits im ersten Verfahren angeklagt worden - seine Verteidigung wies die Anklagevorwürfe dort bereits als haltlos zurück. Das Gericht hatte den Prozess gegen ihn nach einer Erkrankung Fischers und einer längeren Unterbrechung allerdings dann abgetrennt - nun stehen dafür neue Termine fest, zunächst 35.