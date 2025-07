Aserbaidschan-Affäre: Korruptionsprozess: Bewährungsstrafe für CSU-Mann gefordert

München - Im Korruptionsprozess rund um die sogenannte Aserbaidschan-Affäre hat die Anklage eine Bewährungsstrafe von elf Monaten für den früheren CSU-Bundestagsabgeordneten Eduard Lintner gefordert. Nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft München hat sich der heute 80-Jährige der Bestechung von Mandatsträgern schuldig gemacht. Die Verteidigung plädierte vor dem Münchner Oberlandesgericht (OLG) dagegen auf Freispruch. Lintner selbst sagte am Ende, er sei sich keiner Straftat bewusst gewesen. Das Urteil will das OLG am kommenden Mittwoch (30. Juli) sprechen.