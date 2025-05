München (dpa/lby) - Im Prozess um Korruptionsvorwürfe im Zuge der sogenannten Aserbaidschan-Affäre will der angeklagte Ex-CSU-Bundestagsabgeordnete Eduard Lintner heute (13.00 Uhr) voraussichtlich umfassend zur Sache aussagen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat Lintner die Vorwürfe in der Anklageschrift zuletzt bereits als zutreffend bezeichnet - dies sollte nun am nächsten Verhandlungstag jedoch noch "genauer ausgeführt werden".