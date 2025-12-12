Aserbaidschan-Affäre: Ex-CDU-Abgeordneter weist Korruptionsvorwürfe zurück

Den Ermittlern warf der Ex-Bundestagsabgeordnete Unkenntnis über parlamentarische und politische Abläufe, mangelnden Sachverstand und Ignoranz vor. Es sei für ihn unerträglich, wenn die Generalstaatsanwaltschaft aus dem Nichts heraus behaupte, er habe bei Abstimmungen auf Anweisung gehandelt oder auf rechtswidrige Art und Weise Berichte weitergeleitet habe. Er habe überall immer frei, unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen abgestimmt und nach seinen politischen Überzeugungen gehandelt. Auch der Vorwurf, er habe proaserbaidschanische Reden gehalten, sei falsch.