Eine Tradition zum Ausklang des karnevalistischen Treibens in der Fachwerk- und Werrastadt, die schon 20 Jahre Bestand hat: Gut gefüllt war die Wasunger Stadtkirche St. Trinitatis auch diesmal wieder am späten Nachmittag zum Aschermittwochsgottesdienst. Zu den zahlreichen Besuchern gehörten Prinz Sören I. und sein Gefolge, Vizebürgermeister Mike Türk, WCC-Präsident Marcel Kißling sowie Vertreter des Elferrates.