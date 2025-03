Passau - Ohne eine grundlegende Wende in der Asylpolitik wird es nach den Worten von CSU-Chef Markus Söder keine Zustimmung seiner Partei zu einer schwarz-roten Bundesregierung geben. "Die Migration ist die rote Linie", sagte der bayerische Ministerpräsident beim politischen Aschermittwoch in Passau. An die SPD-Verhandler richtete Söder zugleich den Appell, sich bei dem Thema mal die Ergebnisse der Bundestagswahl anzuschauen. Die SPD habe viele Stimmen an die AfD verloren.