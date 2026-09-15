Ein besonderes Ambiente für ein eindrückliches Konzert bot am Denkmaltag die ehemalige Synagoge in Aschenhausen: Das Syriab-Trio, bestehend aus Friedrike Kayser (Oboe), Andreas Freitag (Klarinette) und Ibrahim Bajo (Kanun), musizierte erstmals mit der Konzertsängerin Anna Gann. Neben Vokalwerken von Johann Sebastian Bach, John Dowland und Felix Mendelssohn Bartholdy erklangen jüdisch-irakische und sephardische Kompositionen. Besonders berührend waren Lieder von Ilse Weber, die in Auschwitz ermordet wurde. Friedrike Kayser hatte sie eigens für die ungewöhnliche Viererbesetzung bearbeitet.