"Unsere Tochter hatte am Anfang Angst und konnte nicht schlafen. Jetzt ist sie manchmal zornig, was mit dem Angriff zusammenhängen könnte. Aber insgesamt geht es ihr gut, auch körperlich ist sie fit", sagte der Vater. Das Mädchen habe inzwischen die Krippe gewechselt, was der Zweijährigen helfen soll, nicht mehr so oft an die Geschehnisse vom Januar zu denken.