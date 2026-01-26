Aschaffenburg: Universität untersucht Folgen der Bluttat von Aschaffenburg

Aschaffenburg - Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke eines psychisch kranken Mannes auf Kleinkinder in Aschaffenburg wollen Wissenschaftler die Auswirkungen der Tat auf die Stadt untersuchen. Wie wirken einschneidende Gewaltereignisse langfristig auf das Sicherheitsgefühl, den Zusammenhalt und das Miteinander in einer Stadt? Diese Frage stehe im Zentrum der wissenschaftlichen Befragung, die am Donnerstag in Aschaffenburg startet. Nach Angaben der Stadt führt die Universität Konstanz die Befragung durch.