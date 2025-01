Aschaffenburg: Lindholz: Messerattacke zeigt Überlastung unseres Systems

Was nach der furchtbaren Attacke im Park über den Umgang mit dem Täter bekannt wurde, ist aus Sicht der CSU-Politikerin "ein Beispiel für die Überlastung unseres Systems". So habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) monatelang für die offizielle Entscheidung in der Sache gebracht, obwohl sich das für das Asylverfahren des Mannes zuständige Bulgarien längst zur Rücknahme des Afghanen bereiterklärt habe. Das Verfahren habe sich so lange hingezogen, dass die Überstellung nach Bulgarien schließlich scheiterte. Dafür trügen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und letztlich auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Verantwortung.