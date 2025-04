Aschaffenburg - Zwei Jugendliche mit Spielzeugwaffen in den Händen haben in Unterfranken einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten beobachteten die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen, wie sie am Mittwochnachmittag in der Nähe des Aschaffenburger Hauptbahnhofs unterwegs waren, wie die Polizei mitteilte. Zwei alarmierte Streifen fanden die beiden Jugendlichen an einer Eisdiele.