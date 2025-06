Grundschule Steinheid: Wegen Asbest: Appell an den Schulträger

Schulmodernisierung Den WC-Trakt aus DDR-Zeit freudig verabschiedet

Ein rundum modernisierter Sanitärtrakt an der Grundschule Steinheid ist am Freitag mit einem kleinen Festakt in Dienst genommen worden. Der Bürgermeister mag darin nur den Auf-Galopp für weitere Anstrengungen des Kreises sehen, den Reparaturstau im Göritzweg endlich abzutragen.