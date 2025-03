Zeit ohne Events soll "so kurz wie möglich" bleiben

Die Erneuerungen sind Teil eines Sanierungsplans für den gesamten Olympiapark. Die Schwimmhalle wurde schon umgebaut und erweitert, auch die Olympiahalle wurde saniert. Derzeit wird jedoch nicht nur am Olympiastadion, sondern auch am 291 Meter hohen Olympiaturm gearbeitet. Ziel ist laut Stadtwerken, die Zeit ohne Veranstaltungen "insgesamt so kurz wie möglich" zu halten.