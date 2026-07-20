Hans-Werner Remde verlangte seinen singenden Damen ganz schön was ab. Zwischen „Wochenend und Sonnenschein“ und dem „Rennsteiglied“ lagen acht andere Titel. Wohlweislich hatte der Chorleiter eine Liste an Kenny Flick und Frank Wedel, besser bekannt als „Brotteröder Ginkerletze“, geschickt. Denn mit Gitarre- und Akkordeonbegleitung singt es sich gleich noch einmal so gut. Remde sprach vom Asbacher See, dem Schellersteich, und schon erklang „Am Sonntag will mein Süßer mit mir baden gehen“. Auch das Lied, in dem das viel zu früh ausgegangene Bier auf Hawaii beklagt wird, wurde angestimmt.