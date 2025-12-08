Tatsächlich – sie trugen wieder ihre Mützen. Und schauten daher auch den echten Wichteln zum Verwechseln ähnlich. Im wahren Leben gehören Steffen Ilgen, Florian Kaminski, Enrico Martin, Patrick Kaminski und Raul Voigtberger zum Asbacher Kirmesverein. Beim Adventsfest in Asbach sind sie Jahr für Jahr als Wichtel zu erleben. In ihrem Verkaufswagen waren sie vor der Nässe von oben geschützt. Petrus nämlich sandte zwischenzeitlich einige Regengrüße vom Himmel. Nichts mit Schnee. Den ersetzte am Lindenplatz Rindenmulch. Damit war das Ambiente gerettet.