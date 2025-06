Im Februar dieses Jahres bekamen Michael Jung und sein Vater über den Kirmesverein mit, dass am Samstag des Pfingstwochenendes ein Seifenkistenrennen in Asbach stattfindet. Organisiert vom Asbacher Kirmesverein. Für Fabian stand fest: Er will unbedingt eine Seifenkiste fahren. Der Papa zögerte nicht lange und meldete seinen Sohn an. „Die Teilnahme pro Piloten kostet 15 Euro“, erklärt er.