Man höre und staune: Zur Jahreshauptversammlung des Thüringerwald Vereins Asbach wurden gleich sechs neue Mitglieder aufgenommen. Vier davon sind junge Leute. Sie verstärken die Reihen des Nachwuchses. Vereinsvorsitzender André Eck strahlte und freute sich zu Beginn der Versammlung über zwei weitere Mitgliedsanfragen. Rolf Hesse und seine Frau Eva gehören ab sofort auch zum Asbacher Verein. Die zur Hauptversammlung Anwesenden applaudierten und hießen die beiden willkommen.