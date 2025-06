Nur gut, dass es zwei Opas gibt. Linus wollte im Cockpit sitzen und sein Bruder Luis natürlich auch. Freilich nicht in der selben Seifenkiste. Also mussten zwei fahrbare Untersätze her. Die beiden Großväter waren gefragt. Und sie machten ihre Sache ausgezeichnet. „Luis hat bei den Holzarbeiten tüchtig mitgeholfen“, erklärte Opa Nummer zwei. Mehrere Wochen waren sie beschäftigt. Opa Nummer eins baute mit Linus ein gutes Vierteljahr, holte sogar seinen besten Kumpel noch mit dazu.