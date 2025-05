Bei Dominic Hornig ist der Patient in guten Händen. Routiniert leistet er Erste Hilfe, erklärt, was dabei zu beachten gilt. Er und Kai Stolle betreuen eine der vielen Stationen, mit welchem der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) an diesem Samstag sein 35-jähriges Bestehen in Arnstadt feiert. „Wir wollen heute einen Einblick in unsere vielfältige Arbeit geben“, erklärt Geschäftsführerin Andrea Jauernig.