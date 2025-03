Regensburg (dpa/lby) - Im Prozess um den Tod einer Krankenschwester Ende 2021 während ihrer Schicht in einem Krankenhaus in Kelheim hält die Staatsanwaltschaft einen Arzt für schuldig. Vor dem Landgericht Regensburg legte der Ankläger dem 51-Jährigen Aussetzen mit Todesfolge zur Last und forderte eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten.