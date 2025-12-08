Es gibt Dinge, die sind so selbstverständlich, dass man sie nicht mehr hinterfragt. Wie etwa die Mehrwertsteuer. Ist ärgerlich, muss aber sein. Von irgendetwas muss der Staat seine Ausgaben ja finanzieren können. Doch bei genauerer Betrachtung muss man sich fragen: Ergibt das alles wirklich einen Sinn? Wie etwa die Tatsache, dass gesetzlich Krankenversicherte den vollen Mehrwertsteuersatz auf Medikamente zahlen, die ihnen der Arzt verschrieben hat. Gut, die Kassen zahlen die Medikamente, doch diese wiederum werden von den Beiträgen der Beitragszahler gespeist. Am Ende sind es also die Versicherten, die zahlen.