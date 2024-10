In der Petition wird die Landespolitik außerdem aufgefordert, die Modernisierung des Instituts für Pharmazie an der Universität Jena voranzutreiben. Das Institut ist Ausbildungsstätte für künftige Apotheker. In Thüringen gibt es nach amtlicher Statistik 495 öffentliche Apotheken mit etwa 1.600 Pharmazeuten (Stand Ende 2023). Die Zahl ist seit einigen Jahren rückläufig.