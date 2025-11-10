Erleben wir bei der Impfung gegen Gürtelrose die Fortsetzung der Impfskepsis der Thüringer aus der Corona-Pandemie? Diesen einfachen Schluss lassen die Daten aus dem Gesundheitsreport der Barmer nicht zu. Da ist zum einen die nach wie vor sehr hohe Impfbereitschaft der Deutschen. In Befragungen geben mehr als 80 Prozent der Menschen an, dass sie Impfen für eine gute Sache halten. Da ist zum anderen die Tatsache, dass die Impfung gegen die Gürtelrose erst seit wenigen Jahren empfohlen wird. Von einer grundsätzlichen Ablehnung der Impfung kann also keine Rede sein. Die Daten der Krankenkasse offenbaren vielmehr den großen Informationsbedarf.