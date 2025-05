Potsdam (dpa/bb) - Die Polizei hat wegen des Verdachts des illegalen Medikamentenhandels mehrere Gebäude in Potsdam, Berlin und München durchsucht. Darunter seien vier Apotheken in Potsdam sowie ein Abrechnungsdienstleister in München, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam auf Anfrage mit. Ermittelt werde gegen zwei Personen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.